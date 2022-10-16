قال وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، إن الوزارة تعمل على تدشين 59 منطقة لوجستية في المملكة لدعم ازدهار حركة ونمو سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، وتمكين المملكة من أداء دور إقليمي وعالمي.
وأضاف الجاسر خلال مخاطبته اليوم مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، أنه جرى اختيار 18 منطقة صناعية لتوسيع نطاق عملها لتصبح منطقة صناعية لوجستية تخدم وصول المنتجات إلى مناطق المملكة ومنافذ التصدير بكفاءة عالية.
وأشار إلى أن إطلاق ولي العهد الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية؛ ما أسهم في توحيد الوجهة ورسم المسار نحو مستقبل أكثر إشراقًا للمملكة، وتمكينها لتصبح مركزًا لوجستيًا عالميًا يربط القارات الثلاث وأنموذجًا للنقل المستدام.
وأكّد أهمية وجود خدمات لوجستية متكاملة لتحقيق المستهدفات الوطنية لقطاعي الصناعة والتعدين، إلى جانب تخفيض تكلفة نقل وتخزين البضائع السعودية المنشأ لتشجيع الصناعات المحلية ودعم مستهدفات الصناعة الوطنية.
وأشار إلى أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية تعمل على تطوير منظومة التشريعات وتحسين بيئة الأعمال، وجذب الاستثمارات والتقنيات الحديثة لتلبية احتياجات العديد من القطاعات. وفق “أخبار 24”.
من جهته، كشف نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة الزامل، عن إطلاق مبادرة تطوير سلاسل الإمداد المحلية، تهدف لتحقيق الوضوح في سلاسل الإمداد الصناعية، وتطوير سلاسل القيمة الصناعية للمنتجات، لتكون ممكنًا في زيادة الاستثمار لتكامل سلاسل الإمداد المحلية وارتباطها بسلاسل الإمداد الإقليمية والعالمية.