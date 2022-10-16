استرجع مجلس الشورى، بعضاً من كلمات ملوك المملكة عند مخاطبتهم افتتاح أعمال دورات المجلس خلال السنوات الماضية.
وأشار المجلس إلى كلمات الملوك بدءاً من الملك الراحل عبدالعزيز آل سعود، والملك سعود بن عبدالعزيز، والملك فيصل بن عبدالعزيز، والملك فهد بن عبدالعزيز، والملك عبدالله بن عبدالعزيز، وصولاً إلى كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
يذكر أن الملك سلمان سيلقي اليوم (الأحد) عبر الاتصال المرئي، الخطاب الملكي السنوي لأعمال السنة الثالثة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، وسيتناول فيه السياستين الداخلية والخارجية للدولة.
وفق “أخبار 24”.