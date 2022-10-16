“الحبوب” تصرف مستحقات الدفعة الـ18 لمزارعي القمح المحلي

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب، اليوم (الأحد)، صرف مستحقات الدفعة الثامنة عشرة من مزارعي القمح المحلي، للذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم 1444/1443هـ.
وأوضحت المؤسسة أن إجمالي ما تم إيداعه لحسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة بلغ 22.5 مليون ريال، لصافي كمية مستلمة 12,7 ألف طن وذلك لعدد 38 مزارعاً.
وأشارت إلى أن الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه بلغت 532 ألف طن لعدد 1754 مزارعاً، وبلغ إجمالي ما تم صرفه 876,246,778 ريالاً. وفق “أخبار 24”.
ودعت المزارعين إلى سرعة إقفال حساباتهم عبر المنصة الإلكترونية “محصولي” على الموقع الرسمي للمؤسسة فور الانتهاء من تسليم الكميات المخصصة لهم ليتسنى إيداع الدفعات التالية بحسب الكميات الموردة وبعد استكمال إجراءات التدقيق.