إطلاق المرحلة التجريبية للمنصة الوطنية الموحدة للتوظيف “جدارات”

انطلقت اليوم (الأحد)، المرحلة التجريبية للمنصة الوطنية الموحدة للتوظيف “جدارات”، وذلك بعد إغلاق نظام “جدارة”.
وتعمل المنصة التي يشغلها ويشرف عليها صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، خلال مرحلة الإطلاق التجريبية، على دمج بيانات طالبي العمل وأصحاب الأعمال المسجلين في منصتي “طاقات” و”جدارة”، وتحويلهم للمنصة الجديدة.
وتتيح منصة “جدارات” الاطلاع على فرص العمل في القطاعين العام والخاص، والتقديم عليها، دون أن تتأثر بيانات المسجلين أو مزاياهم السابقة. وفق “أخبار 24”.
وستتضمن المراحل القادمة من المنصة مزايا وخدمات إضافية ستعلن في حينه.