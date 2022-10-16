وزير “الصناعة”: توقيع 27 اتفاقية بين القطاعين العام والخاص في المملكة وجنوب أفريقيا

أعلن الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، اليوم (الأحد)، عن توقيع 27 اتفاقية بين القطاعين العام والخاص في مختلف المجالات بين المملكة وجنوب أفريقيا، بدعم وتوجيهات من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وأوضح الخريف أن زيارة رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا إلى المملكة، نتج عنها تفعيل الكثير من الموضوعات المشتركة، وشهدت توقيع عدد من الاتفاقيات بين القطاعين الخاص والحكومي في البلدين، وفي عدد من المجالات المهمة، من بينها التعليم والمسح الجيولوجي والصحة والنقل والطاقة المتجددة والاستثمار.
وأشار إلى أن المملكة تستهدف الاستثمار في قطاع التعدين الذي يعد من القطاعات المهمة، عادّاً جنوب أفريقيا من الدول التي تتمتع بقطاع تعديني متطور وناضج، إضافة إلى قطاعات أخرى كالقطاع الصحي وصناعة الأدوية الحيوية وصناعة السيارات، وتطمح المملكة إلى تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.وفق “أخبار 24”.
ولفت الخريف إلى الدور المهم لبنك التصدير والاستيراد السعودي الذي سيتولى جوانب مهمة لتمكين صادرات المملكة لأسواق جنوب أفريقيا وهيئة تنمية الصادرات السعودية، التي تعد مُمكًنًا أساسيًا لتطوير العلاقة في مجال الصادرات والخدمات اللوجستية، ما سيسهم في تنشيط حركة النقل الجوي والبحري بين البلدين.