وزير الصحة: نستهدف تحفيز الاستثمار في الرعاية الصحية لرفع كفاءتها

أكد وزير الصحة فهد الجلاجل، اليوم الأحد، أن المستهدفات لتطوير القطاع الصحي ترتكز على بناء علاقة تكاملية بين القطاعين العام والخاص والسعي لتحفيز الاستثمار في الرعاية الصحية في سبيل رفع كفاءة الخدمات الصحية.
وأوضح، خلال افتتاحه مستشفى فقيه بالرياض، أن الأهداف المعلنة بأن تصل العاصمة الرياض إلى 15 – 20 مليون نسمة خلال 2030، تؤكد ضرورة رفع وتيرة الاستعداد وتحسين ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين وتمكين قطاع الرعاية الصحية الخاص للقيام بدوره مع تحقيق جودة وكفاءة في الخدمات تضمن رعاية صحّية ذات جودة عالية.
وأضاف أن الوزارة تسعى لتحسين تجربة المريض ومراحل علاجه، والاهتمام بجودة الخدمات المقدمة له من أجل الإسهام في تطويرها واستحداث خيارات أكثر حيوية تعزز من جودة الحياة بالاستفادة من التجارب العالمية والإقليمية.
يذكر أن مستشفى فقيه تبلغ طاقته السريرية 350 سريراً تشتمل على غرف عمليات جراحية، وغرف ولادة، إضافة إلى 47 سرير عناية مركزة للكبار والأطفال، إلى جانب العديد من التخصصات الأخرى. وفق “أخبار 24”.