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جديد المحليات > “الغذاء والدواء” توضح حقيقة استخدام قطرة “لوميجان” لإطالة أو تكثيف رموش العينين
16/10/2022   10:10 م

“الغذاء والدواء” توضح حقيقة استخدام قطرة “لوميجان” لإطالة أو تكثيف رموش العينين

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حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من استخدام قطرة لوميجان لغرض إطالة أو تكثيف رموش العينين، أو استخدامها أثناء الرضاعة الطبيعية، لأنه قد يمتصها الطفل عن طريق الحليب، داعية إلى مراجعة طبيب عيون مختص قبل استعمالها.

وأوضحت الهيئة أن قطرة لوميجان تستخدم كعلاج لارتفاع ضغط العين، وتصرف من قبل طبيب عيون مختص، لافتة إلى أنه مؤخرا أصبح استخدامها لغرض إطالة أو تكثيف رموش العينين ما قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة.

وأشارت إلى أن هناك أعراضا جانبية قد تسببها قطرة لوميجان، مثل تصبغ واسمرار الجفن حول العين، ونمو شعر غير مرغوب فيه في المنطقة المحيطة بالعينين، منوهة إلى أنه عند استخدام جرعات عالية من القطرة قد تحدث تصبغات في قزحية العين، وتهيج وحكة بالعين، واحمرار طفيف بالعين، وألم في العين.

"الغذاء والدواء" توضح حقيقة استخدام قطرة "لوميجان" لإطالة أو تكثيف رموش العينين

وفق “أخبار 24”.

“الغذاء والدواء” توضح حقيقة استخدام قطرة “لوميجان” لإطالة أو تكثيف رموش العينين

جديد المحليات
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