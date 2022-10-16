افتتاح النسخة الثالثة لمؤتمر سلاسل الإمداد وإطلاق مبادرة لتطويرها محليًا

انطلقت اليوم الأحد، أعمال مؤتمر سلاسل الإمداد في نسخته الثالثة بمدينة الرياض، والذي يقام خلال الفترة من 16 إلى 17 أكتوبر الجاري، تحت رعاية وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، وبحضور وزير النقل والخدمات اللوجستية صالح الجاسر، ونائب وزير الصناعة والثروة المعدنية أسامة الزامل.
ويجمع المؤتمر نخبة من قادة قطاع سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية حول العالم، ويسعى إلى مناقشة الرؤى وتبادل الأفكار التي ستسهم في جعل المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا، وتعزيز مكانة الاقتصاد السعودي، وذلك من خلال إيضاح أهمية استدامة سلاسل التوريد الوطنية، وتحويل الابتكارات والأبحاث اللوجستية إلى منتجات اقتصادية.
ومن جانبه، أكد الزامل، في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها نيابة عن وزير الصناعة والثروة المعدنية، أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الجهات الحكومية الشريكة؛ والقطاع الخاص على ضمان تنمية سلاسل الإمداد المحلية وتفعيل دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتكاملها مع الصناعات الاستراتيجية الكبيرة، مشيرًا إلى أن المملكة تستمر في توفير الممكنات اللازمة لنمو سلاسل الإمداد كالبنية التحتية والتمكين المالي.
وأضاف أنه تم تحديث العديد من إجراءات العمل والرقمنة وإطلاق العديد من المبادرات والبرامج التي تعزز من تنافسية القطاع الصناعي، والعمل مع القطاع الخاص على الاستثمار في الفرص الصناعية التي توفرها سلاسل الإمداد والخدمات المساندة. وفق “أخبار 24”.
وكشف الزامل عن إطلاق مبادرة تطوير سلاسل الإمداد المحلية، برعاية وزير الصناعة والثروة المعدنية، والتي تهدف إلى تحقيق الوضوح في سلاسل الإمداد الصناعية، وتطوير سلاسل القيمة الصناعية للمنتجات، مؤكدًا أنه سيتم تدعيمها بمعلومات عن سلاسل الإمداد للمستفيدين في القطاعين العام والخاص.