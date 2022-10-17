نصحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، بعدة أمور لتجنب الهدر الغذائي في ظل ارتفاع نسبته إلى 19% بالمملكة أي ما يعادل 40.480 مليار ريال سنوياً، وذلك بالتزامن مع يوم الأغذية العالمي.
وأوضحت الهيئة، أنه يمكن تجنب الهدر الغذائي من خلال التسوق بذكاء عبر كتابة قائمة التسوق المُحددة بأهم المشتريات مع الحرص على عدم تجاوزها، وكذلك الحفاظ على فائض الطعام بعلب محكمة الإغلاق ووضعها في الثلاجة، إلى جانب حساب الحاجة اليومية من الوجبات.
ونوهت إلى أنه يجب الاستفادة من بقايا الطعام الصالحة للأكل في تحضير وجبات أخرى مثل تجفيف الخبز الفائض لإضافته على السلطات، موضحةً أن أكثر الأطعمة المهدرة في المملكة هي الأرز.
وفق “أخبار 24”.