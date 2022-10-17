أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الإثنين) على مختلف مناطق المملكة.
وتوقع التقرير أن تنشط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية.
وأضاف أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير، ولا يستبعد تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من مناطق الشرقية والجزأين الأوسط والجنوبي من البحر الأحمر. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (39 درجة بمكة المكرمة والدمام، و38 درجة بالمدينة المنورة، و35 درجة بالرياض، و36 درجة في جدة، و27 درجة في أبها).