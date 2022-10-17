بالفيديو والصور.. رأسية حجازي تقود الاتحاد لإسقاط الوحدة ومواصلة التقدم نحو صدارة الدوري

حقق فريق الاتحاد فوزا صعبا على نظيره الوحدة، مساء اليوم الأحد، بنتيجة 1-0، في إطار منافسات الجولة الثامنة بدوري روشن السعودي للمحترفين.
وأضاع رومارينيو فرصة تسجيل الهدف الأول لنادي الاتحاد بعد تمريرة إيجور كورنادو، حيث تصدى منير المحمدي لتسديدة المهاجم البرازيلي.
وألغى حكم المباراة هدفا لنادي الاتحاد سجله المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، وذلك بداعي التسلل.
وحاول لاعبو الوحدة الضغط على دفاعات الاتحاد بحثًا عن تسجيل هدف التقدم ولكن دون خطورة حقيقية.
وحصل لاعب وسط الاتحاد، عبد الرحمن العبود على بطاقة صفراء في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول.
ومع بداية الشوط الثاني قرر مدرب الوحدة الدفع باللاعب إسلام هوساوي بدلا من زميله عبدالإله بخاري، في الدقيق 46.وفق “أخبار 24”.
وفي الدقيقة 51، سدد البرازيلي رومارينهو صاروخية من خارج منطقة الجزاء، لكن حارس الوحدة تألق وتصدى للكرة ببراعة وأبعدها عن مرماه.
ودخل اللاعب يحيى زكريا هوساوي في تشكيل الاتحاد في الدقيقة 66 بدلا من زميله هيلدر كوستا لتنشيط الشق الهجومي لفريق الاتحاد.
وجاء هدف الاتحاد الأول في الدقيقة 80 عن طريق المدافع أحمد حجازي، بعدما استغل ركنية من الجانب الأيمن حولها لهدف لداخل شباك الوحدة.
وتلقى لاعب الاتحاد طارق حامد البطاقة الصفراء في الدقيقة 82، قبل أن يشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه لاعب الوحدة جيرسون رودريجيز في الدقيقة 85.
وبتلك النتيجة، رفع الاتحاد رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثالث وبفارق نقطة واحدة عن النصر صاحب المركز الثاني.
وعلى الجانب الآخر، تجمد رصيد الوحدة عند 7 نقاط في المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري.
رأسية حجازي تمنح الاتحاد الهدف الأول ⚽️
الاتحاد 1 × 0 الوحدة#الاتحاد_الوحدة#SSC pic.twitter.com/q1pyuVEnA3
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 16, 2022