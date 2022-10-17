بالفيديو.. الاتحاد يُنهي الجدل حول مصير مدربه سانتو

حسم نائب رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، أحمد كعكي، الجدل بشأن مصير مستقبل المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، المدرب البرتغالي نونو سانتو، الذي ارتبط خلال الأيام الماضية بالعودة إلى الدوري الإنجليزي عبر بوابة ولفرهامبتون.
وقال كعكي في تصريحات عقب انتهاء مباراة فريقه أمام الوحدة: “لم نتلق أي عرض رسمي حتى الآن من ولفرهامبتون بشأن المدرب سانتو، ولكن في عالم كرة القدم من الممكن أن يحدث أي شيء”
وأوضح: “الاتحاد لم يكن لديه الرغبة في رحيل المدرب، ولكن لم ندر ما سيحدث إذا جاء عرض رسمي للتعاقد معه، ولكن نحن والمدرب قرارنا هو استمراره في القيادة الفنية بالاتحاد”.وفق “أخبار 24”.
وأشار: “سانتو مدرب محترف، وواضح وصريح، ولو كان هناك شيء سنتحدث، نافيًا وصول مدير أعماله إلى المملكة”، مؤكدًا: “إذا حدث شييء خارج عن إرادتنا ستكون هناك خطة بديلة خاصة أنه يوجد شرط جزائي كبير في عقده”.
أحمد كعكي – نائب رئيس الاتحاد : لم يصلنا أي عرض رسمي للمدرب نونو سانتو ويوجد شرط جزائي كبير في عقده .. يوجد رغبة من النادي الانجليزي لكن الجميع في الاتحاد متفق على بقاء المدرب .. نياكاتي كسب القضية ويوجد مبلغ وسيدفع .#الاتحاد_الوحدة#أكشن_مع_وليد #Shahid#MBCAction pic.twitter.com/RFRBr8vBcR
— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) October 16, 2022