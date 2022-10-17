الشباب وحيدًا في الصدارة.. تعرف على جدول ترتيب دوري روشن بعد نهاية الجولة الثامنة

اختتمت مساء الأحد، منافسات الجولة الثامنة من بطولة دوري روشن السعودي، بعد مباريات قوية، كان آخرها فوز الاتحاد على نظيره الوحدة بهدف نظيف، ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب المسابقة.
وبعد انتهاء مباريات الجولة الثامنة، انفرد فريق الشباب بصدارة البطولة في المركز الأول، بـ22 نقطة، ويليه النصر في الوصافة بـ19نقطة، وجاء الاتحاد ثالثًا بـ18نقطة، والهلال رابعًا بـ17 نقطة.
واحتل فريق التعاون المركز الخامس بـ17 نقطة، ويليه ضمك سادسًا بـ15 نقطة، والطائي سابعًا بـ15 نقطة، ويأتي الفتح في المركز الثامن بـ12 نقطة، ويليه أبها تاسعًا بـ12 نقطة أيضا. وفق “أخبار 24”.
وجاء الاتفاق في المركز العاشر بـ9 نقاط، والرائد في المركز الـ11 بـ9 نقاط، والوحدة في المركز الـ12 بـ7 نقاط، والعدالة في المركز الـ13 بـ4 نقاط، ويأتي الخليج في المركز الـ14 بـ4 نقاط، والفيحاء في المركز الـ15 (قبل الأخير) بنقطتين. وجاء فريق الباطن في المركز الـ16 والأخير بنقطة واحدة.