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رياضة > أنمار الحائلي: أشكر لاعبي الاتحاد على الأداء القتالي والروح العالية
17/10/2022   7:07 ص

أنمار الحائلي: أشكر لاعبي الاتحاد على الأداء القتالي والروح العالية

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علق رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، أنمار الحائلي، على فوز فريقه أمام نظيره الوحدة، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة بدوري روشن السعودي للمحترفين.

وقال الحائلي: “أشكر اللاعبين على الأداء القتالي والروح العالية التي تغلبوا بها على ظروف المباراة وحققوا من خلالها نقاطاً ثمينة قبل فترة التوقف التي سوف نعمل على أن يتم إعداد الفريق بشكل مثالي للمرحلة المقبلة”.

وتابع الحائلي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “مبروك جماهير الاتحاد على الحضور والمؤازرة الفعّالة التي حفّزت اللاعبين لمضاعفة جهدهم”. وفق “أخبار 24”.

وبتلك النتيجة، رفع الاتحاد رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثالث، وبفارق نقطة واحدة عن النصر صاحب المركز الثاني. بينما تجمد رصيد الوحدة عند 7 نقاط في المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري.

أنمار الحائلي: أشكر لاعبي الاتحاد على الأداء القتالي والروح العالية

رياضة
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