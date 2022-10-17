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جديد المحليات > “إحكام” توضح مصير المقابل المالي حال صدور توصية من لجان النظر بعدم الاختصاص
17/10/2022   11:48 ص

“إحكام” توضح مصير المقابل المالي حال صدور توصية من لجان النظر بعدم الاختصاص

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أوضحت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات “إحكام” مصير المقابل المالي حال صدور توصية من لجان النظر بعدم الاختصاص في الطلب المقدم لها.

وكان بعض المستفيدين قد تساءلوا حول مدى إمكانية استرداد هذا المقابل المالي لكن اللجنة أفادت بأن المقابل المالي يدفع مقابل الخدمات التي تقدمها الهيئـة مـن خلال منصة إحكام للمستفيدين المتقدمين بطلبات تملك العقارات أو تعديلها.

ونوهت بأن لجان النظر وبمساعدة الأمانة العامة للجان تعمل علـى إنجاز كافة الطلبات المستوفية للشروط بعد إكمال دراستها وعرضها على اللجنة المختصة وفق الشروط والقواعد. وفق “أخبار 24”.

“إحكام” توضح مصير المقابل المالي حال صدور توصية من لجان النظر بعدم الاختصاص

جديد المحليات
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