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جديد المحليات > “البنك المركزي” يوجه شركات التمويل بتحديث إجراءات منح الائتمان للحد من القروض المتعثرة
17/10/2022   11:49 ص

“البنك المركزي” يوجه شركات التمويل بتحديث إجراءات منح الائتمان للحد من القروض المتعثرة

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وجه البنك المركزي السعودي شركات التمويل بتحديث سياسات وإجراءات منح الائتمان لديها، لتتماشى مع المتغيرات المتسارعة في قطاع التمويل والأنشطة التي يتم تمويلها.

وطالب البنك في تعميم هذه الشركات بوضع الإجراءات الاحترازية المناسبة للحد من ارتفاع القروض المتعثرة، والتحقق من وجود مخصصات وضمانات تتناسب مع حجم المخاطر المرتبطة بممارسة النشاط.

وأكد أن هذه التوجيهات تأتي استنادا إلى الصلاحيات الممنوحة له بموجب نظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية، وانطلاقاً من دوره في المحافظة على سلامة واستقرار القطاع المالي. وفق “أخبار 24”.

“البنك المركزي” يوجه شركات التمويل بتحديث إجراءات منح الائتمان للحد من القروض المتعثرة

جديد المحليات
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