نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > رسميًا.. قطر تستضيف كأس آسيا 2023 والمملكة تنافس الهند على استضافة نسخة 2027
17/10/2022   11:51 ص

رسميًا.. قطر تستضيف كأس آسيا 2023 والمملكة تنافس الهند على استضافة نسخة 2027

+ = -
365

أعلن المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم (الإثنين)، اختيار الاتحاد القطري لكرة القدم من أجل استضافة كأس آسيا 2023.

وأكد المكتب أن ملفات الترشيح المقدمة من أجل استضافة كأس آسيا 2027 اقتصرت الآن على الاتحاد الهندي لكرة القدم والاتحاد السعودي لكرة القدم.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد استقبل ملفات الترشح لاستضافة كأس آسيا 2027 من الاتحاد الهندي لكرة القدم، والاتحاد القطري لكرة القدم والاتحاد السعودي لكرة القدم، لكن المكتب التنفيذي للاتحاد أعلن اليوم انسحاب الاتحاد القطري بعد فوزه باستضافة نسخة 2023.

وأكد تقدم المملكة والهند بملفين متميزين في هذا الشأن، على أن يتم اتخاذ قرار تحديد الدولة المضيفة خلال اجتماع الجمعية العمومية في شهر فبراير المقبل.

يذكر أن المكتب التنفيذي صادق جميع القرارات الصادرة عن اللجان العاملة في الاتحاد منذ الاجتماع الماضي، والتي كان من أبرزها توصية لجنة المسابقات بمنح حقوق استضافة نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً 2024 إلى الاتحاد القطري لكرة القدم.

المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

وفق “أخبار 24”.

رسميًا.. قطر تستضيف كأس آسيا 2023 والمملكة تنافس الهند على استضافة نسخة 2027

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885232425.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.