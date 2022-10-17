رسميًا.. قطر تستضيف كأس آسيا 2023 والمملكة تنافس الهند على استضافة نسخة 2027

أعلن المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم (الإثنين)، اختيار الاتحاد القطري لكرة القدم من أجل استضافة كأس آسيا 2023.
وأكد المكتب أن ملفات الترشيح المقدمة من أجل استضافة كأس آسيا 2027 اقتصرت الآن على الاتحاد الهندي لكرة القدم والاتحاد السعودي لكرة القدم.
وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد استقبل ملفات الترشح لاستضافة كأس آسيا 2027 من الاتحاد الهندي لكرة القدم، والاتحاد القطري لكرة القدم والاتحاد السعودي لكرة القدم، لكن المكتب التنفيذي للاتحاد أعلن اليوم انسحاب الاتحاد القطري بعد فوزه باستضافة نسخة 2023.
وأكد تقدم المملكة والهند بملفين متميزين في هذا الشأن، على أن يتم اتخاذ قرار تحديد الدولة المضيفة خلال اجتماع الجمعية العمومية في شهر فبراير المقبل.
يذكر أن المكتب التنفيذي صادق جميع القرارات الصادرة عن اللجان العاملة في الاتحاد منذ الاجتماع الماضي، والتي كان من أبرزها توصية لجنة المسابقات بمنح حقوق استضافة نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً 2024 إلى الاتحاد القطري لكرة القدم.
وفق “أخبار 24”.