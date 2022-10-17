أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إقامة مزاد علني لبيع “سيارات وبضائع منوعة” في جمرك جسر الملك فهد يوم الأحد الموافق 30 أكتوبر الحالي، وذلك في ساحات جمرك ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام.
وأوضحت الهيئة أنه يشترط لدخول المزاد دفع مبلغ تأمين إلزامي قدره 50 ألف ريال بشيك مصدق باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ودفع كامل القيمة بعد ترسية المزاد مباشرة، كما أنه يشترط لحضور المزاد التسجيل المسبق لدى الجمرك.
كما تضمنت الشروط دفع عمولة السعي وقدرها 2.5%، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة على عمولة السعي بنسبة 15%، مضيفة أنه يجب على المشتري إخراج البضائع والسيارات المبيعة خلال 3 أيام للبضائع برسم الوارد و10 أيام للسيارات برسم الصادر.
وأضافت أنه سيتم احتساب رسوم أرضيات في حال تجاوز المدة المسموح بها ومن ثم عرضها للبيع مرة أخرى، لافتة إلى أن المشاركة في مزاد “سيارات التشليح” تقتصر فقط على حاملي رخصة العمل في مجال “تشليح السيارات”.
وفق “أخبار 24”.