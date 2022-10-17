أعلنت شركة “أرامكو”، اليوم (الإثنين)، عن تعاونها مع شركة الإنشاءات البترولية الوطنية (NPCC) وشركة ماكديرموت العالمية (McDermott)؛ لإنشاء منطقتي تصنيع بحريتين لتصنيع وتجميع المنصات والهياكل البحرية في المملكة.
وسيتم إنشاء المنطقتين الجديدتين في رأس الخير وفقاً للمعايير الدولية، حيث من المتوقع أن تستفيد من البنية التحتية المتقدمة في رأس الخير؛ بما في ذلك ميناء رأس الخير، ومجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية؛ لا سيما أن المشروع يسعى إلى تسخير أحدث التقنيات في ذلك بهدف الإسهام في خدمة متطلبات المملكة، ومنطقة الخليج والمناطق الأخرى.
ويبدأ تشغيل المرافق؛ وفق الخطط الموضوعة، بحلول الربع الثالث من عام 2023؛ وذلك بقدرة إنتاجية أولية مجمعة تُقدر بنحو 70 ألف طن متري سنوياً، ويُتوقع أن توفر هذه المناطق العديد من الوظائف المباشرة وغير مباشرة، مع معدل سعودة مستهدف يصل إلى 70%؛ وذلك عند تشغيلها بالكامل.
ومن جانبه، أكد النائب الأعلى للرئيس للخدمات الفنية في أرامكو، أحمد السعدي: أن “إنشاء المنطقتين يمثل إضافة أخرى لمشاريع تطوير البنية التحتية في الحقول البحرية لأرامكو السعودية؛ وذلك يعمل على دعم أمــن الإمـدادات مـع محاولة تعزيـز المحتـوى المحلـي فـي الوقــت نفســه، وتوطين التقنيات، وتنميــة القــدرات والخبــرات المحليـة”. وفق “أخبار 24”.
وتوقع أن تلعب المنطقتان الجديدتان دوراً في توفير مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات البحرية؛ بما قد يُسهم في رفد الاقتصاد الوطني، وتعزيز التنوع عبر استثمارات وبنية تحتية متقدمة بهدف خدمة المملكة ومنظومة الأعمال البحرية العالمية.