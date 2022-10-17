“الموانئ” تناول 16 مليون طن من المواد الغذائية منذ بداية العام حتى نهاية الربع الثالث

كشفت الهيئة العامة للموانئ، اليوم (الإثنين)، حجم المواد الغذائية التي ناولتها منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية الربع الثالث 2022.
وأوضحت أن الموانئ ناولت أكثر من 16 مليون طن من المواد الغذائية منذ بداية شهر يناير حتى نهاية الربع الثالث لعام 2022؛ مما أسهم في استقرار سلاسل الإمداد وضمان وفرة السلع وتدفقها إلى الأسواق؛ وذلك بالتزامن مع مشاركة المملكة في الاحتفال بيوم الغذاء العالمي.
وسجلت الموانئ تفريغ أكثر من 3 ملايين رأس ماشية في الفترة بين يناير وسبتمبر لعام 2022، بزيادة 3.43% عن المدة المماثلة في عام 2021، والتي حققت 2.9 مليون رأس ماشية.
وكانت “موانئ” قد أسهمت بعدد 17 مبادرة أُطلِقت ضمن الإجراءات التي اتخذتها المملكة لمواجهة تأثيرات الجائحة العالمية؛ بدعم المستفيدين من خدمات النقل البحري وتعزيز حركة الاستيراد والتصدير، كما وقعت اتفاقيات استثنائية لإنشاء 6 مناطق لوجستية واعدة، بقيمةٍ استثمارية تتجاوز ملياري ريال، وتوفر 6 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في المرحلة الأولى، بالشراكة المتكاملة مع شركات محلية وعالمية. وفق “أخبار 24”.
كما وقعت الهيئة مع الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني “سالك” المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة اتفاقية تأجير مساحة 313 ألف م² في ميناء ينبع التجاري؛ بغرض إنشاء أول وأكبر محطة إقليمية لاستيراد ومعالجة وتصدير الحبوب في المملكة على مرحلتين بطاقة إجمالية تبلغ 5 ملايين طن سنوياً.