“هيئة العلا” تطلق المرحلة الرابعة للتطوير الحضري في حي “المحاش”

أعلنت الهيئة الملكية للعلا، عن بدء استقبال طلبات رخص البناء للمرحلة الرابعة لمخطط التطوير الحضري المستدام في حي “المحاش”؛ وذلك ضمن مساعيها لتعزيز جودة الحياة للسكان.
ويمتاز المخطط ببنية تحتية مبتكرة؛ تهدف لتطوير وجهة مثالية للمعيشة والعمل، وتوفير متطلبات الحياة في حي نموذجي مميز بطرازه العمراني وخدماته المتكاملة؛ لإيجاد بيئة متناغمة تربط الإنسان بالطبيعة والتراث العريق في المحافظة.
وسيتم تزويد الحي، بعدد من الخدمات والمرافق الحيوية كالمساحات الخضراء، والملاعب الرياضية، والمتنزهات، فيما جاءت هذه الخطوة ضمن برنامج تطوير وسط العلا، والذي شهد افتتاح مدرسة عالمية، إلى جانب تطوير محطة العلا، والمنطقة المحيطة بها كمنطقة جاذبة للزوار والسكان.
ويستفيد المتقدمون على طلبات رخص البناء من خدمات “استديو العلا للتصميم”، الذي يقدم مجموعة من الخدمات المجتمعية الجديدة من خلال توفير نماذج التصاميم المعمارية التي تتيح للسكان اختيار الأنسب من بينها لبناء عقاراتهم بما ينسجم مع تاريخ العلا وتراثها، وإبرازها بمستوى جمالي فريد.
وطالبت الهيئة الراغبين في البدء في إجراءات التراخيص؛ زيارة مبنى البلدية للحصول على الاشتراطات الفنية والتنظيمية المعتمدة.
وفق “أخبار 24”.