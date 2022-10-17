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جديد المحليات > منح حوافز لمشرفي ومشرفات النقل المدرسي في تعليم جدة
17/10/2022   6:23 م

منح حوافز لمشرفي ومشرفات النقل المدرسي في تعليم جدة

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أعلنت الإدارة العامة للتعليم في محافظة جدة منح حوافز لمشرفي ومشرفات النقل المدرسي في المدارس الحكومية ومراكز ومعاهد التربية الخاصة المشمولة بخدمة النقل المدرسي بمحافظات “جدة، وخليص، ورابغ”.

وأوضحت الإدارة في تعميم أن الحوافز تمثلت في عدم إسناد الحصة الأولى والأخيرة للمشرفين والمشرفات حال كانوا معلمين ومعلمات، وذلك لضمان متابعة دخول وخروج الطلبة المستفيدين من خدمة النقل المدرسي.

وأضافت أن الحوافز تشمل الإعفاء من المناوبات بداية ونهاية اليوم الدراسي، والإعفاء من حصص الانتظار، وأن تكون عودة مشرف ومشرفة النقل المدرسي للعام الدراسي القادم 1445 مع بدء دوام الطلاب. وفق “أخبار 24”.

منح حوافز لمشرفي ومشرفات النقل المدرسي في تعليم جدة

جديد المحليات
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