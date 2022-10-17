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جديد المحليات > شملت 86 دولة.. المملكة تبذل جهوداً متواصلة لمكافحة الفقر في العالم
17/10/2022   9:53 م

شملت 86 دولة.. المملكة تبذل جهوداً متواصلة لمكافحة الفقر في العالم

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تبذل المملكة جهوداً متواصلة لمكافحة الفقر في العالم بالتعاون مع المجتمع الدولي لدعم ومساعدة الدول والشعوب التي تواجه أوضاعاً طارئة بسبب الكوارث الطبيعية والأزمات؛ وذلك ضمن الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة الفقر.

ونفذت المملكة عبر مركز الملك سلمان حتى الآن أكثر من 2.100 مشروع إغاثي وإنساني في 86 دولة حول العالم بالتعاون مع 175 شريكاً من المنظمات الدولية والأممية والإقليمية؛ ما جعلها في مقدمة الدول المانحة على مستوى العالم، ومن أكبر الدول الداعمة لأنشطة المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني.

وأكدت التزامها بكل ما من شأنه تخفيف المعاناة عن الفئات الأكثر ضعفاً واحتياجاً، والحد من الفقر بالتعاون مع المجتمع الدولي دون تمييز أو استثناء. وفق “أخبار 24”.

شملت 86 دولة.. المملكة تبذل جهوداً متواصلة لمكافحة الفقر في العالم

جديد المحليات
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