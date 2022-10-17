عُمان والبحرين تدعمان المملكة وترفضان تسييس قرار أوبك+ بخفض إنتاج النفط

أكدت وزارة الخارجية العمانية، اليوم (الإثنين)، دعمها لقرار أوبك بلس المتعلق بتخفيض جزئي لإنتاج النفط من قبل الدول الأعضاء.
وأوضحت أن سلطنة عُمان تتابع الأصداء الدولية الناتجة عن قرار أوبك بلس الذي تم الإعلان عنه قبل عدة أيام.
وشددت على أن القرار مبني على اعتبارات اقتصادية ومعطيات العرض والطلب؛ بهدف تحقيق الاستقرار للسوق العالمي.
ومن جانبها، أعربت الخارجية البحرينية عن تضامنها مع المملكة، ورفضها القطاع لتسييس قرار أوبك+، أو اعتباره انحيازًا في صراعات دولية، مؤكدة تقديرها لسياسة المملكة الحكيمة ومبادراتها المتزنة لترسيخ الأمن والسلام بالمنطقة والعالم. وفق “أخبار 24”.
وأشادت البحرين بدور المملكة المحوري في ضمان أمن واستقرار السوق النفطية، بما يحقق التوازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين، وتعزيز الرخاء والازدهار لشعوب المنطقة والعالم، ودعم النمو الاقتصادي العالمي بعد قيادتها لمجموعة العشرين قبل عامين، فضلًا عن حرصها على حماية البيئة من خلال مبادرتي “السعودية الخضراء” و”الشرق الأوسط الأخضر”.