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جديد المحليات > النائب العام يلتقي نظيره الروسي ويبحثان سبل التعاون المشترك
17/10/2022   9:52 م

النائب العام يلتقي نظيره الروسي ويبحثان سبل التعاون المشترك

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التقى النائب العام الشيخ سعود المعجب بمكتبه في الرياض، اليوم (الإثنين)، النائب العام لجمهورية روسيا الاتحادية إيغور كراسنوف، الذي يقوم حالياً بزيارة رسمية للمملكة على رأس وفد رفيع المستوى من النيابة العامة الروسية.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين الجهازين العدليين، وبحث سبل التعاون المشترك على كافة الأصعدة التي تختص بها النيابتان، واطلّع النائب “إيغوار” على عرض مرئي يظهر تشكيل واختصاصات النيابة العامة، والحوكمة الرقمية النيابية المتطورة.

ومن جهة أخرى، اعتمدت نيابة التعاون الدولي مع نظيرتها من النيابة الروسية إقامة برنامج تدريب تعاوني بين الجهتين، في ظل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين مسبقاً عام 2019م أثناء زيارة المعجب لروسيا. وفق “أخبار 24”.

النائب العام يلتقي نظيره الروسي ويبحثان سبل التعاون المشترك

جديد المحليات
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