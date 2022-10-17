كشف مهرجان البحر الأحمر السينمائي، اليوم (الإثنين)، عن المجموعة الأولى من الأفلام المختارة ضمن فئة “سينما السعودية الجديدة” للعرض في دورته الثانية؛ وذلك خلال الفترة من 1 إلى 10 ديسمبر في جدة.
وأوضح المهرجان أن الأفلام التي سيتم عرضها عددها 16 فيلماً لصناع الأفلام الجدد، منها 11 فيلماً تعرض لأول مرة و5 أفلام تعرض لأول مرة على الساحة الدولية، إضافة إلى عرض أكثر من 120 فيلماً من أفضل الأفلام على مستوى العالم.
وعبر مدير البرنامج السعودي بمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، محيي قاري عن سعادته بالإعلان عن تلك الأفلام التي ستعرض في الدورة الثانية، مبيناً أن قصص الأفلام المعروضة مختلفة ولكن يجمعها التشوق والإثارة. وفق “أخبار 24”.
وتشمل الأفلام المختارة هذا العام: “أول مرة تحب يا قلبي، و”تجربة أداء”، و”مرئية سكون”، و”يلا يلا بينا”، و”رقم هاتف قديم”، و”اعذريني”، و”عثمان”، و”إعادة توجيه”، و”شاي ورق”، و”أرجيحة”، و”عندما يزهر الأحمر”، و”الطفل في خزانة ملابسه”، و”كبريت”، و”من ذاكرة الشمال”، و”يا حظي فيك”، و”زبرجد”.