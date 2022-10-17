الأول من نوعه في المملكة.. “موسم الرياض” سيتيح للزوار تجربة العيش في القطب الشمالي

أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ اليوم (الإثنين)، أن منطقة “ذا جروفز” ستتيح للزوار تجربة العيش في القطب الشمالي من خلال المطعم الجليدي الذي يعد الأول من نوعه في المملكة، بـ18 درجة تحت الصفر.
وأضاف أن المنطقة ستضم أيضاً وادي كأس العالم المخصص لفعاليات بطولة كأس العالم لكرة القدم، ومجموعة من العروض الحية، وتجربة “ذا جروفز ماركت”، إضافة إلى مجموعة من المطاعم تقدم عروضاً حية من مختلف الثقافات.
وفي “رياض سكاي” تتوزع مجموعة من المطاعم ما بين أسطح برج مجدول، وبرج مياه الرياض، ومدينة الفن والترفيه “مرواس” في منطقة “بوليفارد رياض سيتي”. وفق “أخبار 24”.
ومن خلال “قرية زمان” يفتح موسم الرياض لزواره نافذة أثرية على حقبة تاريخية مضت، عبر مناطقها المتمثلة في مسرح الطيبين، ووادي المصاقيل، وملعب الحوش، وبيت مزنة، والقناة الأولى، والميدان، ودكاكين؛ للتعرف على حياة الآباء والأجداد.