“الحياة الفطرية” يكشف حقيقة الصور المتداولة لبقايا ظباء نافقة

كشف المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، اليوم (الإثنين)، حقيقة بعض الصور المتداولة لبقايا ظباء نافقة.
وأكد أنه إشارة لصورة متداولة لبقايا ظباء نافقة؛ لا صحة لما يتردد، موضحاً أن الصورة المتداولة قديمة جداً، وكانت نتيجة عملية حصر لجماجم كائنات نافقة داخل إحدى المحميات على مر عشرات السنين بهدف الدراسة.
وأضاف أنه سبق التنويه عن تلك الصور قبل عدة سنوات، وتوضيح السبب في عدد من الصحف، مؤكداً أنه يقوم بمتابعة ورصد المخالفات بحق الكائنات الفطرية بالتعاون مع الجهات الأمنية. وفق “أخبار 24”.
ودعا المركز المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي مخالفة فطرية للجهات الأمنية، أو عبر منصة “فطري”.