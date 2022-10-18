كريم بنزيما: حققت حلم الطفولة

أعرب نجم منتخب فرنسا وريال مدريد، كريم بنزيما عن سعادته بعدما حقق حلم الطفولة بالفوز بالكرة الذهبية.
وقال كريم بنزيما بعد فوزه بالكرة الذهبية: “أتذكر عندما كنت طفلا كنت أحلم بالفوز بها، بعد ذلك جاء الإلهام والرغبة وكان هناك قدوتين مثلين في حياتي، زين الدين زيدان ورونالدو”.
وأضاف “هذه أول مرة أفوز بالجائزة وراض بالعمل الذي قمت به وأريد أن أشكر كل زملائي في ريال مدريد ومنتخب فرنسا وإلى مدربي وإلى رئيس النادي الذي هو بالنسبة لي جزء من عائلتي”. وفق “أخبار 24”.
وتفوق بنزيما على كل من ساديو ماني وروبرت ليفاندوفسكي وكيفن دي بروين في سباق الكرة الذهبية لعام 2022.