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جديد المحليات > “التحلية” تستعرض ابتكاراتها للمحطات الزراعية المتنقلة في فعاليات “أسبوع القاهرة للمياه”
18/10/2022   7:11 ص

“التحلية” تستعرض ابتكاراتها للمحطات الزراعية المتنقلة في فعاليات “أسبوع القاهرة للمياه”

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تستعرض المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة تجربتها في توظيف المنظومات الزراعية المتنقلة خلال مشاركتها في فعاليات أسبوع القاهرة للمياه الذي تنظمه وزارة الموارد المائية والري المصرية، بالتعاون مع جامعة الدول العربية، والمجلس العالمي للمياه.

وستقدم التحلية خلال المؤتمر أبرز الحلول المبتكرة التي توفر مصدر مياه مستداماً وصديقاً للبيئة، وبكفاءة عالية في استخدام الطاقة، والتي تتمثل في “منظومات تحلية المياه الزراعية” المبتكرة من كوادرها بتكلفة إنتاج تعادل ٧٦ هللة للمتر المكعب وبطاقة تشغيلية لا تتجاوز ٢.٥ كيلووات / ساعة لكل متر مكعب. وفق “أخبار 24”.

كما تستعرض أيضاً تجربتها في تحلية مياه البحر بتكلفة وطاقة أقل عبر الكوادر الوطنية، وبتوفير حلول مبتكرة وتقنيات مستدامة، إلى جانب تسليطها الضوء في المعرض المصاحب على أبرز برامجها ومنتجاتها وابتكاراتها التي وظفتها للارتقاء بهذه الصناعة لاستدامة الأمن المائي.

“التحلية” تستعرض ابتكاراتها للمحطات الزراعية المتنقلة في فعاليات “أسبوع القاهرة للمياه”

جديد المحليات
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