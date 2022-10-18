المسحل: متفائل بشأن تنظيم بطولة كأس أمم آسيا 2027.. وهذا موقف الحكم السعودي من المونديال “فيديو”

أعرب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل عن ثقته الكامة في ملف طلب المملكة استضافة كاس آسيا 2027، كما تحدث عن وضعية الحكم السعودي.
وقال المسحل في تصريحات إعلامية: “الفيفا أبلغ الاتحاد السعودي أن من الصعب تواجد الحكم السعودي للتواجد في كأس العالم طالما نعتمد على الحكم الأجنبي . الموسم الماضي فتحنا استقدام حكام أجانب بدون سقف ورغم ذلك أدار الحكم السعودي 75% من المباريات واليوم هناك برنامج تطوير كامل للحكام السعوديين وفي الجولات الماضية قدموا مستوى طيب وإن شاء الله في 2026 نرى الحكم السعودي في المونديال”.
وأضاف: “من وقت ما قررنا التقدم بملف استضافة كأس آسيا 2027 حصلنا على دعم كبير من القيادة الرشيدة. أبارك لقطر على تنظيم كاس آسيا 2023 والآن نحن ننافس الهند وإيران. متفائل بأن تنظيم بطولة كأس أمم آسيا 2027 سيكون من نصيب المملكة في فبراير القادم ولكن عيلنا احترام المنافسين”. وفق “أخبار 24”.
وحصلت قطر على تنظيم كأس آسيا 2023 عقب اعتذار الصين ويتنافس ملف المملكة مع إيران والهند على تنظيم نسخة 2027.
فيديو | رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل:
الفيفا أبلغنا بصعوبة وجود الحكم السعودي في #كأس_العالم طالما أن مباريات الدوري تُدار بحكام أجانب#الإخبارية_رياضة
— الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) October 17, 2022
فيديو | رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل:
متفائل بأن تنظيم بطولة كأس أمم آسيا 2027 سيكون من نصيب المملكة #الإخبارية_رياضة
— الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) October 17, 2022