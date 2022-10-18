بالفيديو.. هل يصبح الطائي مانشستر سيتي السعودية؟.. رئيس النادي يجيب

كشف رئيس نادي الطائي، تركي الضبعان عن طموح ناديه الكبير ورغبته الدخول ضمن الأندية المنافسة على لقب دوري روشن السعودي.
وقال الضبعان عبر برنامج “أكشن مع وليد”: “الطائي نادي عصامي ولا نخضع لأي نادي وسندافع عن حقوقنا بقوة”.
وأضاف: “الاحتراف غير المفاهيم وإذا نظرنا لمنصور بن زايد عندما استحوذ على نادي مانشستر سيتي كان من ضمن أندية الوسط ولكنه استطاع التعاقد مع صفوة اللاعبين وغير وضع الفريق”.
وبسؤاله هل الطائي سيكون مانشستر سيتي السعودية أجاب: “بإذن الله الموسم المقبل سيكون مختلف وسننافس على لقب الدوري ضمن مصاف أندية الكبار”.
وتابع: “مباراة الهلال أوضحت مستوى الفريق ولولا أن المدرب أخطأ بالدفع بلاعب غير منسجم مع التشكيل في بداية المباراة لتغير الأمر مثلما حدث في الشوط الثاني”.
وعن موعد مباراة الفريق بالجولة التاسعة أمام أبها أوضح : “لم يتم إبلاغنا بموعد المباراة المقبلة عقب نهاية التوقف الدولي حتى الآن”. وفق “أخبار 24”.
ويحتل نادي الطائي المركز السابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 15 نقطة.
تركي الضبعان – رئيس #الطائي: الطائي نادي عصامي وسيكون #مانشستر_سيتي السعودية وسننافس على الدوري
#الطائي_الهلال#أكشن_مع_وليد
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— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) October 17, 2022