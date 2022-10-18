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جديد المحليات > “سكني”: استرجاع رسوم الجدية يكون عن طريق المطور العقاري وفق اشتراطات
18/10/2022   7:12 ص

“سكني”: استرجاع رسوم الجدية يكون عن طريق المطور العقاري وفق اشتراطات

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أكد برنامج “سكني” التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أن استرجاع رسوم الجدية التي يتم دفعها لحجز المنتج السكني يكون عن طريق المطور العقاري ووفق اشتراطات محددة.

وأوضح البرنامج، أن رسوم الجدية يتم دفعها لضمان حجز المُنتج، واسترجاع رسوم الجدية يكون عن طريق المطور العقاري ووفق اشتراطات محددة، داعياً من يرغب في استعادة رسوم الجدية إلى زيارة الجهة المطورة لتقديم طلب استرجاع لها.

وجاء تأكيد البرنامج في رده على استفسار من أحد الأشخاص تراجع عن حجز منتج سكني ويرغب في استعادة رسوم الجدية. وفق “أخبار 24”.

“سكني”: استرجاع رسوم الجدية يكون عن طريق المطور العقاري وفق اشتراطات

جديد المحليات
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