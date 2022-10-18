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جديد المحليات > طقس اليوم.. أجواء مستقرة على معظم المناطق وسماء غائمة بجازان وعسير ومكة
18/10/2022   7:12 ص

طقس اليوم.. أجواء مستقرة على معظم المناطق وسماء غائمة بجازان وعسير ومكة

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الثلاثاء) على مختلف مناطق المملكة.

وتوقع التقرير طقساً مستقراً على معظم مناطق المملكة، وسماءً صحوة إلى غائمة جزئياً على مناطق جازان وعسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

وأضاف أنه لا يستبعد تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من منطقة الشرقية.

وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (39 درجة بمكة المكرمة، و38 درجة بالمدينة المنورة والدمام، و35 درجة بالرياض، و36 درجة في جدة، و27 درجة في أبها). وفق “أخبار 24”.

طقس اليوم.. أجواء مستقرة على معظم المناطق وسماء غائمة بجازان وعسير ومكة

جديد المحليات
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