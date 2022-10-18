"الجمارك" تعتمد 3 شركات أعضاء في برنامج "أولوية".. وهذه مزايا البرنامج

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم (الثلاثاء)، اعتمادها عضوية 3 منشآت تجارية في برنامج “أولوية” المشغل الاقتصادي المعتمد السعودي.
وذكرت الهيئة أن ذلك جاء بعد تحقيق هذه المنشآت المتطلبات والمعايير الخاصة بالانضمام للبرنامج والاستفادة من المزايا التي يُقدمها.
وأضاف أن برنامج “أولوية” يقدم عددا من المزايا منها الاستفادة من تخصيص مسار سريع في المنافذ الجمركية، ومنح أولوية في جميع الإجراءات الجمركية، مع إمكانية فسح الإرسالية قبل دفع الرسوم المستحقة.
ولفتت إلى أن مزايا البرنامج تشمل أيضا تخصيص مدير حساب خاص من الهيئة لتوحيد التواصل وتقديم الدعم اللازم، والاستفادة أيضًا من المزايا المقدمة من البرامج المماثلة في الدول الأخرى عن طريق اتفاقيات الاعتراف المتبادل.
ونبهت بأنه يمكن للمنشآت التجارية التقدم بطلب الانضمام للبرنامج، وذلك من خلال زيارة صفحة البرنامج عبر موقعها، وتعبئة نموذج التسجيل، لافتة إلى وجود عدة شروط للانضمام من أبرزها عدم وجود مخالفات جمركية أو غير جمركية خلال 3 سنوات سابقة، مع أهمية توفر نظام مناسب لحفظ السجلات والمستندات إلكترونيًا لدى المنشأة، ووجود ملاءة مالية للمنشأة التجارية الرئيسية ومنشآتها التابعة لها. وفق “أخبار 24”.