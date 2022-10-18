أظهرت إحصائيات وزارة الصحة اليوم (الثلاثاء)، انخفاضا طفيفا في حالات الإصابة الجديدة، والتعافي والوفيات، واستقرار الحالات الحرجة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت الإحصائيات، تسجيل 240 حالة إصابة جديدة اليوم، بانخفاض قدره 6 حالات عن المسجلة يوم أمس، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 819323 إصابة بالفيروس.
وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت انخفاضا، حيث تم تسجيل 181 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 805851 حالة.
ولفتت إلى انخفاض معدل حالات الوفاة، حيث تم تسجيل حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس في المملكة إلى 9384 حالة وفاة.
وأشارت إلى أنه لم يتم تسجيل دخول أي حالة إلى العناية المركزة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبقى إجمالي الحالات الحرجة في مستوى الأمس وهو 34 حالة.
وفق “أخبار 24”.