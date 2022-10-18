فريق طبي ينهي معاناة مريض تجاوز وزنه 183 كجم بالرياض

نجح فريق طبي مختصّ في علاج وجراحة السمنة بمستشفى الدرعية، في إجراء عملية تكميم معدة ناجحة لمريض تجاوز وزنه 183 كيلوجراماً وكتلة جسمه 67 وأدت السمنة المفرطة إلى إصابته بمضاعفات ومشاكل صحية متعددة، منها ضعف الحركة وممارسة الحياة اليومية.
وأوضح تجمّع الرياض الصحي الثالث أن المريض قام بمراجعة وزياره العيادة في مركز جراحات السمنة بالدرعية، وبعد الاطلاع على تاريخه المرضي وإجراء الفحوصات السريرية الأولية والتحاليل والأشعة، تبين أنه يعاني سمنة مفرطة وزيادة في الوزن.
وأشار إلى أنه على الفور تم تشكيل فريق طبي من مختلف التخصصات ذات العلاقة للتقييم الدقيق للحالة؛ وبعد دراستها تم وضع خطة علاجية مكثفة تبدأ بالحمية والرياضة والعلاج السلوكي؛ قبل البدء في عملية التكميم، والتي تكللت بالنجاح ضمن المرحلة الثانية من الخطة العلاجية. وفق “أخبار 24”.