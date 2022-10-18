وزير التعليم يستقبل شعلة دورة الألعاب السعودية 2022

استقبل وزير التعليم، يوسف بن عبدالله البنيان، اليوم (الثلاثاء)، شعلة دورة الألعاب السعودية 2022 بديوان الوزارة، ضمن جولتها في مختلف مناطق ومحافظات المملكة.
ويأتي ذلك للترويج للنسخة الأولى من الدورة التي تُعد أكبر حدث رياضي وطني في تاريخ المملكة، والمقرر أن تستضيفها الرياض خلال الفترة من 27 أكتوبر الجاري، وحتى 7 نوفمبر المقبل.
وشارك عدد من الطلاب والطالبات ومنسوبي الوزارة؛ في هذا الحدث للتأكيد على أهمية الرياضة في العملية التعليمية، وإلهام الشباب لإظهار قدراتهم، وذلك قبل انطلاق جولة الشعلة في المدارس، والتي تستمر لمدة 4 أيام من الأحد المقبل وحتى الأربعاء 26 من الشهر الحالي.
ومن المقرر أن يزور وفد طلابي مكوّن من 30 طالباً و30 طالبة مقر اللجنة الأولمبية غداً (الأربعاء)، في حين ستزور اللجنة الأولمبية مدارس ابتدائية للبنين والبنات؛ لمرافقة المعدات الخاصة بالشعلة خلال جولتها.
يذكر أن مسيرة شعلة دورة الألعاب السعودية 2022 انطلقت في 11 سبتمبر الماضي من أمام مقر اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض، وسيتم نقل الشعلة خلال رحلة تتابع من قبل الرياضيين سيراً على الأقدام أو باستخدام وسائل النقل المختلفة، وكذلك عدد من الجهات والمؤسسات الحكومية قبل أن تحط رحالها في وزارة التعليم.
وفق “أخبار 24”.