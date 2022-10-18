“هدف”: دعم توظيف أكثر من 270 ألف وظيفة في القطاع الخاص خلال 2022

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” دعمه توظيف 277 ألف مواطن ومواطنة للعمل في منشآت القطاع الخاص منذ يناير 2022م وحتى نهاية الربع الثالث في سبتمبر 2022م، من خلال خدمات وبرامج دعم التوظيف الموجهة للكوادر الوطنية البشرية، وفقاً لبيانات المرصد الوطني للعمل.
وأشار الصندوق إلى أن إجمالي ما تم صرفه على برامج الدعم للفترة ذاتها وصل إلى 3.75 مليار ريال، مؤكدا حرصه واستمراره في دعم تدريب وتوظيف وتمكين القوى الوطنية من الجنسين في مختلف المهن والأنشطة التي يتطلبها سوق العمل.
يذكر أن “هدف” يقدم عدة مبادرات وبرامج لدعم تدريب وتوظيف وتمكين المواطنين والمواطنات ودعم المنشآت في الأنشطة والقطاعات والمهن كافة؛ منها، برنامج دعم التوظيف والتدريب على رأس العمل “تمهير”، ودعم النقل الموجه، ودعم نقل المرأة العاملة “وصول”، و دعم معاهد الشراكات الاستراتيجية، والمنصة الوطنية للتدريب الإلكتروني “دروب”، وبوابة التوجيه والإرشاد المهني “سُبل”.
وفق “أخبار 24”.