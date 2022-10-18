بدء الدوام الشتوي في مدارس الحدود الشمالية وظهران الجنوب الأحد المقبل

حددت بعض إدارات التعليم في المملكة موعد الدوام الشتوي، ومنها إدارة تعليم منطقة الحدود الشمالية، وإدارة التعليم في محافظة ظهران الجنوب.
وذكرت إدارة التعليم في منطقة الحدود الشمالية أن الدوام الشتوي سيطبق في جميع مدارس المنطقة والمحافظات والقطاعات التعليمية التابعة لها اعتبارا من الأحد المقبل.
ولفتت إلى أن الاصطفاف الصباحي لمدارس الطلاب سيبدأ وفقًا للتوقيت الشتوي عند الساعة الثامنة صباحًا، وتبدأ الحصة الأولى عند الساعة الثامنة والربع، فيما يبدأ اصطفاف الطالبات عند الساعة 7:45 صباحًا، والحصة الأولى عند الساعة الثامنة صباحًا.
وأفادت إدارة التعليم في محافظة ظهران الجنوب بأن الدوام الشتوي سيبدأ أيضا يوم الأحد المقبل، وسيكون الاصطفاف الصباحي في الساعة 7:15 صباحا، في حين ستبدأ الحصة الأولى في الساعة 7:30 صباحا. وفق “أخبار 24”.