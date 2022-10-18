أظهر إفصاح لبورصة لندن ووثيقة مصرفية اليوم (الثلاثاء) أن المملكة تعتزم إصدار سندات وصكوك جديدة مقومة بالدولار، كما قدمت عرضا لحاملي السندات الحالية لشرائها نقدا.
وأوضحت الوثيقة أن السعر الاسترشادي المبدئي للسندات الجديدة يزيد نحو 135 نقطة أساس على سندات الخزانة الأمريكية بالنسبة للصكوك ذات الأجل ست سنوات ونحو 180 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية بالنسبة للسندات التقليدية لأجل 10 سنوات.
وأشارت إلى أن كلا من “بي.إن.بي باريبا” و”جولدمان ساكس” و”إتش.إس.بي.سي” سيكونون منسقين دوليين ومشاركين في إدارة الدفاتر في عمليات بيع السندات، بينما سيكون كل من “الجزيرة كابيتال” و”سيتي” و”جيه.بي.مورجان” و”ستاندرد تشارترد” بين مديري الدفاتر.
وكانت وزارة المالية قد وجهت الدعوة لحاملي سنداتها التي تبلغ قيمتها 3 مليارات دولار المستحقة في عام 2023، وسندات بقيمة 4.5 مليار دولار مستحقة في أبريل نيسان 2025، وسندات بقيمة 2.5 مليار دولار مستحقة في أكتوبر تشرين الأول 2025، وسندات بقيمة 5.5 مليار دولار مستحقة في عام 2026 لبيعها نقدا. وفق “أخبار 24”.