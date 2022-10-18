“الموارد البشرية” تطلق بطاقة تسهيلات بمميزات جديدة لذوي الإعاقة

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إطلاق “بطاقة تسهيلات” للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك خلال حفل تدشين أقامته بحضور عدد من ممثلي الهيئة السعودية للذكاء الاصطناعي (سدايا) وهيئة الأشخاص ذوي الإعاقة ووكالة التحول الرقمي.
وأوضحت الوزارة أن البطاقة تقدم مزايا وخدمات للمسجلين بنظام الوزارة ممن تنطبق عليهم شروط الخدمة، من السعوديين وغير السعوديين المقيمين بالمملكة، كما أنها ستكون باللغتين العربية والإنجليزية بحيث يمكن استخدامها خارج المملكة.
وأبانت أن المميزات تشمل، تخفيض أجور الإركاب على وسائل النقل الحكومية بواقع 50% من الأجور المقررة لهذه الوسائل حسب الضوابط والشروط المعدة في بطاقات تخفيض أجور الإركاب، وكذلك منح تسهيلات مرورية، مع منح من يعانون “اضطراب التوحد” بطاقة للتعريف تعطيهم الأولوية عند مراجعة المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية وغيرها.
وأشارت إلى أن هذه البطاقات ستتاح إلكترونياً اعتبارًا من اليوم (الثلاثاء) من خلال تطبيق توكلنا خدمات وتطبيق الوزارة، منوهة إلى أنه لا يلزم التقديم على البطاقة لمن سبق له الحصول على أي من البطاقات السابقة .
وفق “أخبار 24”.