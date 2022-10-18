مرصد جامعة المجمعة: كسوف جزئي للشمس يُشاهد في المملكة الثلاثاء القادم

كشف مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير اليوم الثلاثاء أن كسوفاً جزئياً للشمس سيحدث يوم الثلاثاء القادم 29 ربيع الأول الموافق 25 أكتوبر وسيشاهد في المملكة.
وأوضح أن الكسوف الجزئي سيبدأ الساعة 1:31 ظهراً على أن تكون ذروته الساعة 2:42 مساءً وينتهي الساعة 3:47 مساءً بتوقيت الرياض.
وأضاف أن الكسوف سيشاهد أيضاً في أوروبا وجنوب آسيا وشمال شرق إفريقيا والمحيط الأطلنطي.
ويحدث الكسوف للشمس بإذن الله عندما يقع القمر بين الأرض والشمس نهاية الشهر الجاري ويكون عرضه أقل من درجة بحيث يقع ظل القمر أو جزء منه على الأرض. وفق “أخبار 24”.