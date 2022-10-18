نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > مرصد جامعة المجمعة: كسوف جزئي للشمس يُشاهد في المملكة الثلاثاء القادم
18/10/2022   8:09 م

مرصد جامعة المجمعة: كسوف جزئي للشمس يُشاهد في المملكة الثلاثاء القادم

+ = -
1067

كشف مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير اليوم الثلاثاء أن كسوفاً جزئياً للشمس سيحدث يوم الثلاثاء القادم 29 ربيع الأول الموافق 25 أكتوبر وسيشاهد في المملكة.

وأوضح أن الكسوف الجزئي سيبدأ الساعة 1:31 ظهراً على أن تكون ذروته الساعة 2:42 مساءً وينتهي الساعة 3:47 مساءً بتوقيت الرياض.

وأضاف أن الكسوف سيشاهد أيضاً في أوروبا وجنوب آسيا وشمال شرق إفريقيا والمحيط الأطلنطي.

ويحدث الكسوف للشمس بإذن الله عندما يقع القمر بين الأرض والشمس نهاية الشهر الجاري ويكون عرضه أقل من درجة بحيث يقع ظل القمر أو جزء منه على الأرض. وفق “أخبار 24”.

مرصد جامعة المجمعة: كسوف جزئي للشمس يُشاهد في المملكة الثلاثاء القادم

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885232634.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.