قيمته السوقية 50 مليار ريال.. “الصناعة” تطلق خطة لاستدامة قطاع الأسمنت

أكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية للتعدين المهندس خالد المديفر اهتمام الوزارة بتحقيق استدامة قطاع الأسمنت وزيادة ربحيته ومساهمته الاجتماعية والبيئية والاقتصادية.
وأضاف أن القطاع اقتصاديٌ حيويٌ تعتمد عليه المملكة في بناء المشاريع الكبرى والإسكان وغيرها، وأن تحقيق الاستدامة المالية له سينعكس إيجاباً على بقية أنشطته وأعماله في التدريب والتأهيل والخدمة المجتمعية والبيئة.
من جانبه قال رئيس اللجنة الوطنية لشركات الأسمنت الدكتور بدر جوهر إن القيمة السوقية لقطاع الأسمنت نحو 50 مليار ريال وهو ركيزة أساسية من ركائز التنمية الاقتصادية.
وأضاف أن القطاع يمر بمتغيرات كثيرة تتطلب تضافر الجهود، حيث يواجه انخفاضاً في عوائده وارتفاع مدخلات الإنتاج ووجود فجوة كبيرة بين العرض والطلب، حيث ثبت مستوى الطلب لـ3 أعوام متتالية.
واستعرضت الوزارة محاور خطتها لدعم استدامة القطاع وهي موازنة العرض والطلب ورفع المحتوى المحلي وتعزيز التنافسية والابتكار، وناقشت دور القطاع في رعاية وتوظيف خريجي برامج هندسة التعدين وعلوم الأرض، والمشاريع الكبرى بالمملكة. وفق “أخبار 24”.
جاء ذلك خلال لقاء نائب الوزير اليوم (الثلاثاء) باللجنة الوطنية لشركات الأسمنت في اتحاد الغرف السعودية، لمناقشة قضايا القطاع وسبل تحقيق استدامته وزيادة مساهمته الاقتصادية.