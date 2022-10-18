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جديد المحليات > “الغذاء والدواء” توضح حقيقة إمكانية التمييز بين العسل الطبيعي والمغشوش من خلال النشا
18/10/2022   8:15 م

“الغذاء والدواء” توضح حقيقة إمكانية التمييز بين العسل الطبيعي والمغشوش من خلال النشا

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فت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الثلاثاء، ما يتردد بشأن إمكانية التمييز بين العسل الطبيعي والمغشوش عن طريق قدرة العسل على امتصاص مسحوق النشا.

وأوضحت أن جودة العسل تتحدد عبر إجراء تحاليل مخبرية متقدمة، تشمل الكشف عن محتوى الهيدروكسي ميثيل فورفورال، والذي يعتبر مؤشرًا على حفظ وتخزين العسل تحت ظروف مناسبة.

وأشارت إلى أنه يمكن تحديد جودة العسل أيضًا عبر الكشف عن محتويات السكريات، والذي يعتبر مؤشرًا على الغش في العسل، كما يمكن تحديد الجودة أيضًا من خلال اختبار تقدير فعالية إنزيم الدياستيز. وفق “أخبار 24”.

“الغذاء والدواء” توضح حقيقة إمكانية التمييز بين العسل الطبيعي والمغشوش من خلال النشا

جديد المحليات
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