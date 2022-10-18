بدء نزع ملكية 119 عقارًا ببلدة الأوجام في المنطقة الشرقية

بدأت أمانة المنطقة الشرقية إجراءات نزع ملكية 119 عقاراً ببلدة الأوجام بمحافظة القطيف.
وأوضحت الأمانة أن نزع ملكية العقارات سيكون بطول 1.8 كيلومتر وعرض 30 متراً، بهدف فك الاختناقات المرورية وتحسين جودة الحياة.
وأضافت أن نزع الملكيات تقع في الشارع الرابط بداية من المخطط (11/43) حتى نهاية مخطط (3/903) ببلدة الأوجام؛ بهدف تطويره وتوسعته.
وأشارت إلى سيتم التواصل مع أصحاب العقارات الواقعة ضمن الشوارع المراد تطويرها لمراجعتها واستكمال إجراءاتها، وتقديم الإثباتات والوثائق المطلوبة لنزع الملكية. وفق “أخبار 24”.