بحضور أشهر مؤدي أصوات الأنمي.. إقامة تصفيات كأس العالم لـ"الكوزبلاي" في موسم الرياض

ينظم معرض الأنمي السعودي الذي تنطلق فعالياته في موسم الرياض بواجهة الرياض، مسابقة “الكوزبلاي” بشقيها المحلي والعالمي، والتي يرتدي فيها المتسابقون أزياء شخصيات الأنمي.
وتشمل المسابقة في جانبها العالمي، تصفيات كأس العالم للكوزبلاي بعرض المتنافسين على لجنة من الخبراء للتأهل والفوز بكأس العالم المقامة باليابان، أما محلياً فيصل مجموع جوائزها إلى 50 ألف ريال.
وأتاحت إدارة موسم الرياض الذي ينطلق الخميس 27 أكتوبر الجاري، التسجيل للجمهور بمسابقة تصفيات كأس العالم عبر الرابط ، ومسابقة الكوزبلاي العامة عبر الرابط ، على أن يكون التسجيل قبل نهاية يوم 24 أكتوبر.
وتنطلق مسابقة الكوزبلاي يومي 28 و29 أكتوبر في معرض الأنمي السعودي بأكثر من 30 تجربةً لأفضل وأشهر العروض، على مدى 3 أيام، بدءاً من الخميس 4 مساءً وحتى 12 صباحًا، والجمعة والسبت من 3 عصرًا حتى 12 مساء.
ويمكن حجز تذاكر المعرض عبر الرابط التالي:
وفق “أخبار 24”.