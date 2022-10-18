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جديد المحليات > ثقافات 10 دول بمدينة ترفيهية.. تجربة استثنائية لأول مرة بمنطقة “بوليفارد وورلد”
18/10/2022   10:09 م

ثقافات 10 دول بمدينة ترفيهية.. تجربة استثنائية لأول مرة بمنطقة “بوليفارد وورلد”

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استعرضت الهيئة العامة للترفيه بعض مميزات منطقة “بوليفارد وورلد” التي ستظهر في موسم الرياض المرتقب.

وأوضحت أن المنطقة تضم بين جنباتها ثقافات 10 دول في مدينة ترفيهية متكاملة، بالإضافة إلى أكبر بحيرة صناعية في العالم.

وأضافت أن “بوليفارد وورلد” تتيح لأول مرة في موسم الرياض قوارب وغواصات في البحيرة الصناعية.

وكان رئيس الهيئة تركي آل الشيخ قد أعلن انطلاق موسم الرياض في 21 أكتوبر الجاري بعرض لسيرك دو سولي، ثم تبدأ مناطق الموسم في التشغيل تباعًا بدءًا من 22 أكتوبر.  وفق “أخبار 24”.

ثقافات 10 دول بمدينة ترفيهية.. تجربة استثنائية لأول مرة بمنطقة “بوليفارد وورلد”

جديد المحليات
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