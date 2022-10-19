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جديد المحليات > ولي العهد يهنئ بإعادة تشكيل حكومة الكويت.. ويطمئن على صحة أمير البلاد
19/10/2022   7:13 ص

ولي العهد يهنئ بإعادة تشكيل حكومة الكويت.. ويطمئن على صحة أمير البلاد

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أجرى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اتصالاً هاتفيًا أمس (الثلاثاء)، بنائب الأمير ولي عهد دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

واطمأن ولي العهد خلال الاتصال، على صحة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، متمنيًا له الصحة والعافية.

كما هنأ ولي العهد بإعادة تشكيل حكومة دولة الكويت، متمنيا للكويت حكومة وشعبًا المزيد من التقدم والازدهار.

فيما عبر ولي عهد الكويت عن بالغ شكره وتقديره لولي العهد على ما أبداه من مشاعر أخوية صادقة.

كما جرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، والتعاون المشترك في مختلف المجالات. وفق “أخبار 24”.

ولي العهد يهنئ بإعادة تشكيل حكومة الكويت.. ويطمئن على صحة أمير البلاد

جديد المحليات
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