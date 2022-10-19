وفود “رواد الأعمال2” تطّلع على منظومة تمكين ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة

زارت الوفود المشاركة في المنتدى الخليجي لرواد الأعمال2، أمس الثلاثاء، منظومة تمكين ودعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة، واطلعت على قصص نجاح مشاريع ريادية.
وشملت الجولات والزيارات تعريف رواد الأعمال الخليجيين بتأثير المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في الحراك الاقتصادي بالمملكة؛ حيث زاروا كلا من كراج، وشركة جاهز، ومركز دعم المنشآت، ومجمع ريادة الأعمال.
مشروع “كراج”
دشنته مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية كواحة للابتكار؛ لمساعدة رواد الأعمال في تأسيس شركاتهم التقنية بالجمع بين حاضنات ومسرعات الأعمال، وتعرَّف الضيوف على مراحل المشاريع داخل “الكراج” من تقييم واختيار، واحتضان لتقديم خدمات الدعم التقني والفني والإداري والتدريب.
كما تابعوا خدمات “الكراج” المقدمة للمشاريع المحتضنة، ومنها البحث والربط مع مصادر التمويل والاستثمار، والاستشارات والإرشاد، وتوفير المعامل والمختبرات والأدوات والتقنيات. وفق “أخبار 24”.
شركة جاهز
وزارت الوفود شركة “جاهز”، وتعرفوا على طبيعة عمل منصتها الإلكترونية التي تربط بين مقدمي خدمة الطعام “مطاعم، ومطابخ سحابية” وبين المشترين، مع التوصيل ومتابعة العميل للطلب عبر المراحل المختلفة.
مسارات العمل
واطلع الوفد في مركز دعم المنشآت ومجمع ريادة الأعمال بواجهة الرياض على مسارات العمل الرئيسية ورسم الطريق لإكمال دراسات المشاريع والبدء في التأسيس، ومسار النمو لمساعدة الرواد بإعداد الخطط ومواءمة التحديات لتحقيق الأهداف الاستراتيجية والتوسع والنمو.
الخطط التوسعية
وضمّت المسارات التي اطلع عليها الضيوف، مسار التمويل للتأكد من جدوى الحصول على تمويل والمنتجات التمويلية المناسبة لمشاريعهم، ومسار مواجهة التعثر، وهو يعزز قدرة الرواد على الاستمرارية بالاستفادة من السبل التمكينية والتطويرية لتصحيح المسار نحو الاستقرار والازدهار وسد الثغرات.